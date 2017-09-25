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В России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО. Теперь в случае ДТП с участием более двух машин будет действовать система прямого возмещения убытков.

Как пояснил "ТВ Центр", это значит, что потерпевший может обращаться за выплатами в свою страховую компанию, а не в компанию виновника аварии, как это было раньше. Однако правило действует, если в ДТП не пострадали люди и вред причинён только автомобилям, а не другому имуществу. Кроме того, у всех водителей должны быть полисы ОСАГО.

До сих пор система прямого возмещения убытков действовала только при столкновении двух машин, в остальных случаях потерпевшим нужно было обращаться к страховщику виновника.