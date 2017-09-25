Снег и гололедица застали врасплох жителей Хакасии и Красноярского края

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Хакасию и Красноярский край завалило снегом. Сугробы и гололедица на дорогах серьёзно осложнили движение транспорта. Накануне тридцатикилометровый участок федеральной трассы "Енисей" в направлении Красноярска был перекрыт. Сейчас машины поехали в обоих направлениях.

"Движение на участке от населенного пункта Знаменка до населенного пункта Борозда восстановлено в полном объеме. Сопровождение техники организовано силами оперативных групп МЧС России и экипажей ГИБДД", - рассказал "ТВ Центру" начальник ГУ МЧС России по Республике Хакасия Александр Мулл.

Сутки спасатели и коммунальщики расчищали дорожное полотно. Чтобы оказать помощь водителям, застрявшим в сугробах, организовали посты обогрева. Метель и сильный ветер, по данным синоптиков, продолжатся и в понедельник. Также из-за непогоды и налипания мокрого снега на провода произошли обрывы линий электропередачи. Без света остались более трех тысяч жителей в 20 населенных пунктах. Школы, детские сады и больницы подключили к резервным источникам питания. Сейчас ремонтные бригады завершают монтаж и проверку работы ЛЭП.

Первый снег на юге Красноярского края утром в воскресенье застал жителей Сибири врасплох. Из-за непогоды многие населенные пункты остались без электричества, были отключены более 27 тысяч человек в Краснотуранском, Балахтинском и Идринском районах. Из-за снега и сильного ветра оборвались провода и в Новоселовском районе.

"В результате выпадения осадков в виде дождя, мокрого снега и порывов ветра произошло налипание снега на провода, обрывы. В настоящий момент уже произведены подключения. И остаются отключенными 482 дома, полторы тысячи человек", - рассказал замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Василий Кретинин.

Неожиданный снег нанес урон и садоводам, которые не успели собрать урожай и подготовиться к зиме. Толстый слой снега затруднил движение на трассах и стал причиной многочисленных ДТП. Водители оказались не готовы к таким погодным условиям. Сообщается, что из-за снегопада сильно затруднено движение по трассе М-54 в сторону Красноярска. По прогнозам синоптиков, сильные осадки и гололед ожидаются в центральных и южных районах Красноярска и в понедельник.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"