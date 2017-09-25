На закрытии "Круга света" в Москве покажут уникальное японское пиротехническое шоу

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В Москве в эти дни проходит самое яркое событие осени – международный фестиваль "Круг света".

Основной площадкой церемонии открытия стал Останкинский пруд, а телебашню художники по свету превращали в самые знаменитые высоки мегаполисов мира, отправляя зрителей в Париж, Токио или Сидней, рассказал "ТВ Центр". Оригинальное представление приурочили к её полувековому юбилею. Там же, на пруду, в разгар бабьего лета установили каток. Масштабные красочные видеопроекции и мультимедийные представления проходят также в парке Царицыно и на Театральной площади.

Грандиозная церемония закрытия фестиваля пройдёт в среду. Впервые в России покажут японское пиротехническое шоу, аналогов которому нет в мире. Наш канал будет вести прямую трансляцию. Не пропустите.