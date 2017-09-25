Россия и США не намерены топить МКС

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Москва и Вашингтон намерены продолжать двухстороннее сотрудничество в космосе и не планируют затоплять Международную космическую станцию (МКС). Роскосмос и НАСА ведут переговоры о брони мест на новом американском пилотируемом корабле Orion для российских космонавтов.

Россия и США намерены продолжать сотрудничество в космосе и не собираются затоплять Международную космическую станцию (МКС), передает ТАСС.

"Заявления о возможном выделении российского сегмента МКС в самостоятельную станцию велись на фоне планов США затопить МКС. Если США примут решение о затоплении станции, тогда какие-то меры со своей стороны принимать будем. Однако пока такого решения нет", - заявил директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

Кроме того, США и Россия рассматривают возможность перекрестных полетов на российских и американских кораблях для подстраховки друг друга. Роскосмос начал переговоры с НАСА о брони мест на новом американском пилотируемом корабле Orion для российских космонавтов.

Корабль Orion совершил свой первый беспилотный полет 5 декабря 2014 года. Второй тестовый старт для облета Луны намечен на 2019 год. Пуск с экипажем запланирован на 2021 год.

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