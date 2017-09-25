Японский премьер объявил дату роспуска нижней палаты парламента

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что распустит нижнюю палату парламента страны 28 сентября. Соответствующее заявление глава правительства сделал на собрании Либерально-демократической партии в понедельник.

Нижняя палата парламента Японии будет распущена 28 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление японского премьер-министра Синдзо Абэ на собрании Либерально-демократической партии.

Как сообщил телеканал NHK, премьер Японии планирует объявить о роспуске нижней палаты в начале внеочередной сессии парламента. О проведении выборов будет объявлено 10 октября, голосование запланировано на 22 октября.

Абэ стремится получить поддержку своего плана по пересмотру распределения доходов от намеченного на 2019 год повышения потребительского налога с нынешних 8% до 10%. Премьер намерен привлечь около 18 миллиардов долларов на финансирование программ социального обеспечения, таких как уход за детьми и образование.