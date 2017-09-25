Велопрокат в Москве будет работать до первых заморозков

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Закрытие сезона велопроката в Москве будет зависеть от погодных явлений и от спроса на аренду велосипедов. Пока официальной датой прекращения велопроката является 1 ноября.

В Депрансе могут продлить сезон городского велопроката, в случае, если в Москве будет сохраняться хорошая погода, а велосипеды продолжат пользоваться спросом, передает ТАСС.

"Если мы 31 октября посмотрим прогноз и поймем, что в течение двух недель будет теплая погода и велопрокатом активно пользуются, то какой смысл его закрывать? Это в принципе очень гибкое решение, но очень зависит от погодных явлений", - рассказала замглавы столичного департамента транспорта Алиса Бисембаева.

Ранее стало известно, что с начала велосезона в Москве побит прошлогодний рекорд по количеству поездок на прокатных велосипедах. А по количеству прокатов на один велосипед Москва обогнала Нью-Йорк и Париж.

Система велопроката в Москве работает с 2013 года. В нынешнем году сезон стартовал 29 апреля. На сегодняшний день москвичи могут воспользоваться более тремя тысячами прокатных велосипедов на 380 станциях.

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