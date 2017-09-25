Неизвестные в масках избили охранников ЖК на юго-западе Москвы

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Группа неизвестных в масках без объяснения причин напала на двух охранников жилого комплекса "Синяя птица" на юго-западе Москвы. Злоумышленники ничего не взяли и скрылись с места преступления на автомобиле Mazda. Проводится проверка.

На юго-западе столицы трое неизвестных в масках напали на пост охраны жилого комплекса "Синяя птица", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Старокачаловская. Группа неизвестных избила двух охранников 38 и 33 лет. Злоумышленники ничего не украли, не причинили вред имуществу. Они скрылись с места преступления на автомобиле Mazda.

По данному происшествию проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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