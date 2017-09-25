Похитительница "отказника" в Подмосковье получила условный срок

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Суд приговорил Елену Спахову, похитившую ребенка в подмосковном Дедовске, к пяти годам лишения свободы условно. Мальчик воспитывался в семье Спаховых как родной, но после раскрытия преступления его передали на усыновление.

Истринский городской суд Московской области огласил приговор жительнице Подмосковья Елене Спаховой, похитившей в 2014 году ребенка, которого оставила родная мать в роддоме, говорится в сообщении СКР по региону.

Суд признал Спахову виновной в похищении человека и приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Свою вину женщина признала.

В 2014 году Елена Спахова, потерявшая своего ребенка в результате выкидыша, похитила из роддома одномесячного ребенка, от которого отказалась его мать. Младенца она выдала за своего, сообщив мужу, что это их совместный ребенок. Мальчик воспитывался в семье Спаховых до января 2017 года в любви и заботе.

Подмена вскрылась после того, как Спахова пришла оформлять документы на ребенка. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Мальчика изъяли из семьи и нашли ему приемных родителей. Муж Спаховой, узнав о подмене, подал документы на усыновление, но получил отказ.