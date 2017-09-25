Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

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Прохладная и сухая погода ожидается в столичном регионе на этой неделе. К выходным придет циклон, который принесет с собой дожди. С каждым днем в Москве и области будет становиться все прохладнее.

Московский регион на этой неделе ожидает прохладная и преимущественно сухая погода. Однако к выходным придут дожди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос".

В понедельник температура воздуха в Москве от плюс 15 до плюс 17 градусов, а по области - от плюс 13 до плюс 18 градусов. 26 сентября антициклон начнет сдавать свои позиции. Облаков станет больше, но до дождей дело не дойдет, рассказали в "Фобосе".

В дневные часы будет от 13 до 15 градусов тепла в столице и от плюс 11 до плюс 16 градусов по области.

В среду днем в Москве будет от плюс 11 до плюс 13 градусов и от 9 до 14 градусов по области. В четверг понижение температуры остановится. В столице ожидается в дневные часы плюс 12 - плюс 14 градусов и плюс 10 - плюс15 градусов по области.

В конце недели в столичный регион придет циклон, который принесет обширные облачные поля и небольшие дожди. Температура воздуха 31 сентября составит днем 10-12 градусов тепла. В выходные с небольшими дождями в дневное время будет плюс 6 – плюс 11 градусов.