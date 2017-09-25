Первое заседание Бундестага состоится в ближайшие 30 дней

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В Германии состоялись парламентские выборы. Победу одержал консервативный блок Ангелы Меркель, набрав 33 процента голосов избирателей. Таким образом, Меркель сохранит пост канцлера и возглавит правительство в четвёртый раз. Социал-демократы закрепились на второй строчке. Но главной сенсацией выборов стал успех правой партии "Альтернатива для Германии".

Хотя толпа громко скандировала её фамилию, она на своих фанатов даже не посмотрела, отметил "ТВ Центр". Подбадривая коллег по партии, Ангела Меркель молча проследовала к трибуне. Стоя на сцене рядом с соратниками, канцлер почти не улыбалась. Да, ХДС победила. Но продемонстрировала худший результат за многие годы. Это не только вопрос имиджа. Её партия потеряла не просто проценты – несколько десятков мест в Бундестаге. Союз ХДС/ХСС рассчитывал как минимум на 36%, что уже немного. Но итоговая цифра оказалась даже ниже 33%.

"Тут нечего говорить, мы надеялись на лучший результат. Но ХДС/ХСС остаётся самой сильной партией. Благодарю вас от всего сердца. На протяжении всей кампании было весело", - заявила Ангела Меркель.

Весело – не то слово. Весь сентябрь встречи Меркель с избирателями сопровождались митингами, где канцлера освистывали, кричали "уходи прочь" и даже забрасывали помидорами. Канцлер пыталась выиграть голоса, убеждая немцев, что им живётся как никогда хорошо. Оказалось, не всем. Уровень безработицы в Германии минимальный, но зарплаты почти не растут. Звучит дико, но в стране всерьёз обсуждают детскую бедность: многие просто не решаются на ребёнка. Только детский сад в месяц обходится до 600 евро, что говорить про жильё. При этом, из своего кармана немцам приходится платить за беженцев. Их уже нет на улицах, но они никуда не делись. Всё это и обеспечило главную сенсацию выборов – 13,5% у "Альтернативы для Германии". Впервые за 70 лет кресла в Бундестаге займут правые и станут там третьей силой. Партия не сможет принимать решения, но получит право требовать отчёта от депутатов и станет председателем комитета по бюджету.

"Дорогие друзья, это великий день в истории нашей партии. Мы сделали это! Мы в немецком парламенте и мы изменим эту страну", - заявил лидер "Альтернативы для Германии" Александр Гауланд.

Пока партия-скандал праздновала в Берлине победу, под окнами собрались возмущенные немцы. Акции протеста прокатились по всей стране. Но выбор 13% соотечественников придётся принять. Теперь главный вопрос, как распределятся силы в Бундестаге. ХДС/ХСС потеряла большинство и не сможет сформировать правительство. Нужно искать союзников. Социал-демократы могли бы войти в коалицию, но СДПГ получила всего-то 20%. Мартин Шульц уже заявил, что уходит в оппозицию. Решение логичное: только это позволит партии набрать очки до следующих выборов.

"Сегодня тяжёлый и горький день для истории социал-демократической партии. Мы не достигли цели. Но такой процент позволит нам бороться за свои принципы до следующих выборов", - заявил Шульц.

Ни с "Альтернативой", ни с "Левыми", которые тоже прошли в Бундестаг, Союз коалиции, разумеется, заключать не будет. Остаётся один вариант.

"Самое вероятное — это союз ХДС, ХСС и "Свободных демократов". Скорее всего, мы увидим так называемую "ямайскую коалицию", куда, помимо уже перечисленных партий, войдут ещё "Зелёные", - считает эксперт исследовательского института "Диалог цивилизаций" Томас Фасбендер.

Немецкие партии, по традиции, имеют свой цвет, отсюда такое экзотическое название. "Зелёные" и "Свободные демократы", с которыми Меркель теперь придётся договариваться, пока молчат. Сейчас известно лишь одно: первое после выборов заседание в Бундестаге должно состояться не позже, чем через 30 дней. Ясно и то, что этот, четвёртый по счёту срок станет самым сложным для Меркель.

Евгения Карих, Илья Ушаков, "ТВ Центр", Германия, Берлин