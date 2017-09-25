Погибшего в Сирии генерала Асапова похоронят в Москве
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Российский генерал-лейтенант Валерий Асапов, получивший смертельное ранение в Сирии, будет похоронен в Москве. Панихида пройдёт в Уссурийске, где располагается штаб 5-й армии Восточного военного округа, которую возглавлял Асапов.
Как сообщили "ТВ Центру" в Минобороны, генерал-лейтенант посмертно представлен к высокой государственной награде. Валерий Асапов оказывал помощь сирийским командирам в ходе операции по освобождению Дейр-эз-Зора от боевиков. В воскресенье командный пункт, где находился российский офицер, попал под миномётный обстрел исламистов. Асапов получил смертельное ранение.
За время службы генерал-лейтенант был удостоен многих боевых наград. В 2013 году президент вручил ему орден "За заслуги перед отечеством" четвертой степени.
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