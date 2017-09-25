"ВИМ-Авиа" оплатила топливо до конца понедельника

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Сотни россиян, отдыхающих на курортах Турции не могут вернуться на родину из-за проблем "ВИМ-Авиа". Только в Анталье задержан вылет пяти рейсов. Всего же из-за массовых сбоев в работе перевозчика пострадали уже более трех тысяч пассажиров. Проблемы связаны с многомиллионными долгами компании.

У российских туристов в Турции каникулы затягиваются, отмечает "ТВ Центр". Если не на дни, то на часы это точно. Новость для людей не радостная. Несколько сотен семей из Питера и Москвы, которые отдыхали в Анталье и купили билеты в компании "ВИМ-Авиа", не могут вернуться домой. Пять рейсов отложены.

Повезло пока пассажирам, которые направлялись в Магадан и Благовещенск. Хотя и с задержкой почти на трое суток, они все же смогли вылететь в Амурскую область. "ВИМ-Авиа" отправила первые рейсы. Но вот вернутся ли самолеты обратно и вовремя - вопрос. Аэропорт Домодедово отказался обслуживать "ВИМ-Авиа" в долг. А он составляет 500 миллионов рублей. Вылеты из Приамурья в Москву уже прекращены. Сама компания перед пассажирами извинилась, и попыталась объяснить, что происходит.

"Временные трудности с расписанием авиакомпании вызваны традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов. Был проведен ряд консультаций с государственными органами, контролирующими авиационную отрасль, а также переговоров с партнерами авиакомпании. В данный момент достигнуты предварительные соглашения, что должно привести к исправлению ситуации", - говорится в сообщении на сайте компании.

Если объяснять доходчиво, то проблема в поставках топлива. Перевозчик задолжал поставщику. И остался без керосина. Причем, зная о проблемах, компания спокойно продавала билеты на рейсы, которые по умолчанию были обречены на долгие задержки. И это не единственное нарушение. Росавиация неоднократно предупреждала "ВИМ-Авиа" о том, что она обязана иметь топливный резерв. На непредвиденные случаи. Но, судя по тому, что творится в аэропортах, компания это поручение проигнорировала.

Организационные издержки привели к тому, что более трех тысяч человек с прошлого четверга застряли в авиагаванях. И хотя частично долги поставщикам керосина компания уже выплачивает, общая ситуация изменилась мало. Кредиторы предоставили топливо, которого хватит всего на пару дней. В конфликт вмешался Минтранс.

"По поручению Минтранса России возобновлена работа антикризисного штаба по недопущению сбоев перевозки пассажиров, купивших билеты на рейсы ОАО "Авиакомпания "ВИМ-АВИА", - сообщили в министерстве.

Но пассажиров это заявление не обнадеживает. На табло снова предупреждение о том, что как минимум шесть рейсов задерживаются.

Следственный комитет начал проверку по факту задержки рейсов. Впрочем, неприятности у авиакомпании могут не закончится. В понедельник еще сотни туристов рискуют провести несколько часов на чемоданах. "ВИМ-Авиа" оплатила топливо только до конца дня.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"