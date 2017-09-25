Решение о восстановлении членства РУСАДА в WADA могут принять 16 ноября

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Российское антидопинговое агентство следует "дорожной карте" по восстановлению своего статуса. Это подтвердил президент WADA Крейг Риди. В воскресенье вечером в Париже прошло закрытое заседание исполкома организации. Борьбу с допингом во французской столице обсуждают и в понедельник в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Для России главным в повестке значится отчет WADA, включающий положения доклада комиссии Макларена, отмечает "ТВ Центр". В свою очередь от нашей страны с обзором антидопинговой политики выступит министр спорта Павел Колобков. Накануне поздно вечером и, как обычно, за закрытыми дверями прошел исполком WADA. Обсуждали в том числе процесс восстановления членства в организации РУСАДА, который длится уже почти два года. Участники совещания признали хорошие темпы преобразований в российском антидопинговом агентстве. Но нужно выполнить еще ряд условий.

"Руководство WADA отметило, что осталось три важнейших элемента для восстановления: 1. Российские власти должны признать выводы расследования профессора Ричарда Макларена, 2. Российское правительство должно предоставить доступ к анализам спортсменов в московской лаборатории, которые опечатаны для федерального расследования, 3. WADA проведёт аудит РУСАДА на неделе с 25 сентября", - говорится в сообщении международного агентства.

В WADA продолжают настаивать: вывод комиссии Макларена о государственной системе поддержки допинга в России сомнению не подлежит. Но никаких доказательств как не было, так и нет. В докладе комиссии говорилось о тысяче спортсменов, якобы замешанных в махинациях с допинг-пробами. Но едва ли не ежедневно приходят сообщения о снятии подозрений с атлетов за отсутствием улик, а сами спортсмены начинают подавать в суды на WADA и самого Макларена, как это сделали наши велосипедисты. А один из инициаторов допингового скандала, беглый экс-глава "Антидопингового центра" Григорий Родченков теперь отказывается сотрудничать с WADA.

"Время от времени мы просили его выйти на связь и оказать содействие, но нам в этом было отказано. Так что, если он недоступен, то должен говорить не с нами, он должен общаться с другими людьми", - сообщил президент WADA Крейг Риди.

Что это за люди в организации не уточнили, зато констатировали: РУСАДА движется в верном направлении при помощи все той же WADA.

"С ноября 2015 года WADA и его партнеры трудились не покладая рук, чтобы создать заслуживающую доверия антидопинговую программу в России, которая будет обеспечивать защиту чистых спортсменов внутри и за пределами страны. Мы неуклонно добиваемся исполнения "дорожной карты", - отметил гендиректор WADA Оливье Ниггли.

Все российские спортсмены сейчас под усиленным контролем. Мужская сборная по тяжелой атлетике перед декабрьским чемпионатом мира в США проводит тренировки в Сочи. И практически ежедневно проходит допинг-тестирования. Десятки проб.

"Проведён массированный осмотр состояния наших спортсменов на предмет нарушения антидопинговых правил. За последние три дня к нам дважды приезжали для проведения допинг-контроля специалисты из РУСАДА и один раз - из WADA. В итоге у 44 наших спортсменов были взяты допинг-пробы", - рассказал главный тренер мужской сборной по тяжелой атлетике Олег Писаревский.

Решение о полном восстановлении членства РУСАДА может быть принято на совете учредителей WADA 16 ноября в Сеуле.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"