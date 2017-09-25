В РАН ожидается избрание нового президента

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В понедельник на общем собрании Российской академии наук должны выбрать нового президента РАН.

На пост главы академии претендуют пять человек, отмечает "ТВ Центр". Для победы в первом туре кандидат должен набрать 50 процентов голосов.

Прошлые выборы в марте были сорваны – возникли претензии к процедуре их проведения. Сейчас эти вопросы решены. Впервые в истории академии кандидатов предлагали не только научные отделения, но также инициативные группы учёных. До последнего дня претенденты вносили изменения в свои программы. Но все они сходятся в одном – статус обычного федерального учреждения, который РАН получила в результате реформы несколько лет назад, должен быть изменён на особый. Предлагается также вернуться к прежней системе управления академическими институтами.