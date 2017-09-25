В Ираке проходит референдум о независимости Курдистана

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Северные районы Ирака могут получить долгожданную независимость. На территории курдской автономии проходит референдум о выходе из состава страны.

Как ожидается, участие в голосовании примут более пяти миллионов человек – жители трёх провинций и нескольких спорных районов, сообщил "ТВ Центр". За ходом референдума следят около 400 международных наблюдателей.

Курдистан имеет статус широкой автономии, который юридически закреплён в конституции Ирака. Несмотря на это, Багдад выступает против отделения курдов, поскольку на их территориях добывают около 60 процентов всей иракской нефти. Протест референдуму выразили Турция и Иран, где также проживает внушительное количество курдов. Эксперты опасаются, что плебисцит может создать опасный прецедент для иракских соседей.