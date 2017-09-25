Собянин открыл роддом ГКБ №40 после капитального ремонта
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На северо-востоке столицы после капитального ремонта начал работать родильный дом клинической больницы №40. Итоги масштабного строительства осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.
Современное оборудование, улучшенные условия и новые медицинские блоки. Как рассказал "ТВ Центр", в обновленной больнице появилась так называемая "шоковая" операционная. Она позволит оказать необходимую помощь пациентам в кротчайшие сроки. Мэр подчеркнул, что этот родильный дом уже претендует на звание лучшего в столице, а также он – единственный в Москве принимает пациентов с онкологией. Сергей Собянин также пообщался с сотрудниками больницы.
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