Собянин открыл роддом ГКБ №40 после капитального ремонта

Теги: Общество собянин больница медицина

На северо-востоке столицы после капитального ремонта начал работать родильный дом клинической больницы №40. Итоги масштабного строительства осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Современное оборудование, улучшенные условия и новые медицинские блоки. Как рассказал "ТВ Центр", в обновленной больнице появилась так называемая "шоковая" операционная. Она позволит оказать необходимую помощь пациентам в кротчайшие сроки. Мэр подчеркнул, что этот родильный дом уже претендует на звание лучшего в столице, а также он – единственный в Москве принимает пациентов с онкологией. Сергей Собянин также пообщался с сотрудниками больницы.