Сергей Собянин в прямом эфире ответит на вопросы москвичей
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Что изменилось в облике столицы и какие работы ещё предстоит сделать? На эти и многие другие вопросы ответит мэр Москвы. В четверг, 28 сентября в 20:00 в прямом эфире нашего телеканала Сергей Собянин расскажет обо всём, что волнует жителей города. Задать вопрос может любой желающий на сайтах mos.ru и tvc.ru.
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