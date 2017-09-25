Лидера "Христианского государства" поместили в СИЗО "Бутырка"
Теги: Уголовное дело суд сизо кинотеатр
Лидер "Христианского государства – Святая Русь" Александр Калинин содержится под арестом в следственном изоляторе "Бутырка". Ранее Таганский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 ноября. Калинин подозревается по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя.
Лидер организации ""Христианское государство – Святая Русь" Александр Калинин содержится под арестом в следственном изоляторе № 2 "Бутырка" в Москве, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
В субботу Таганский суд арестовал лидера организации "Христианское государство" Александра Калинина на два месяца – до 22 ноября. Сам Калинин свою вину не признает.
Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту давления на кинотеатры из-за показа фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. По этому делу задержали руководителя организации "Христианское государство" Александра Калинина.
20 сентября Калинин и еще несколько членов его организации были задержаны по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина. Брат Калинина Юрий сознался в преступлении, так как у него "накипело", а его чувства верующего были оскорблены.
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