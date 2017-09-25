В ДТП под Курском погибли пять человек

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По факту аварии в Горшеченском районе Курской области возбуждено уголовное дело. Ранее два легковых автомобиля столкнулись друг с другом. В результате погибли пять человек. Еще двое попали в больницу.

В Горшеченском районе Курской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли пять человек, еще двое госпитализированы, передает "Интерфакс".

ДТП произошло в ночь на 25 сентября вблизи села Кулевка.

По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Carisma, в котором находились спортсменки с тренером, выехал на встречную полосу и столкнулся с Peugeot 308.

Водитель и три пассажирки Peugeot скончались на месте. Водитель и две пассажирки Mitsubishi были госпитализированы. Одна из них умерла в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.