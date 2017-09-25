В акватории озера Байкал произошло землетрясение

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Два землетрясения произошли в акватории озера Байкал 23 и 24 сентября. Магнитуда подземных толчков составила 3 и 3,2.

В акватории озера Байкал в выходные были зафиксированы два подземных толчка магнитудой 3 и 3,2, передает "Интерфакс".

23 сентября в 20:34 по иркутскому времени землетрясение произошло на севере Байкала. Его эпицентр находился в точке с координатами 55.39 северной широты 109.54 восточной долготы, в 50 километрах от города Северобайкальск. Энергетический класс 9,5.

Спустя сутки в 18:36 по иркутскому времени толчки произошли на юге озера рядом с истоком реки Ангары. Его эпицентр имел координаты 51.74 северной широты 104.98 восточной долготы и находился в 100 километрах от Иркутска. Энергетический класс 9,9.