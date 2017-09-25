Скончалась самая полная женщина в мире, проиграв борьбу с весом

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37-летняя египтянка Иман Ахмед Абдель Ати, считавшаяся самой полной женщиной в мире, скончалась в результате дисфункции ряда внутренних органов. Женщина боролась с лишним весом в Индии и ОАЭ, но в конечном итоге ее организм не выдержал.

Египтянка Иман Ахмед Абдель Ати, считавшаяся самой полной женщиной в мире, скончалась в одной из клиник Объединенных Арабских Эмиратов, проиграв борьбу с весом, передает ТАСС.

По данным врачей, смерть наступила в результате дисфункции ряда внутренних органов, в том числе острой почечной недостаточности.

Египтянка Иман Ахмед Абдулати страдала от "слоновьей болезни". На протяжении 25 лет ее вес увеличивался и достиг 500 килограмм. Женщина не могла передвигаться и ухаживать за собой самостоятельно.

Египетские врачи не смогли ей помочь и обратились к индийским коллегам. В марте ей провели операцию по уменьшению желудка. В Индии ей удалось сбросить почти половину своего веса, похудев с 500 килограмм до 258 килограмм за два месяца. Через несколько месяцев успешного лечения женщина была перевезена в клинику Абу-Даби.