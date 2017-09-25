В центре Москвы на дереве нашли повешенным тело мужчины

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Тело мужчины найдено повешенным на ветви дерева в центре Москвы на 2-й Черногрязской улице. Его направили в морг, чтобы установить причину смерти.

В Пресненском районе Москвы на дереве найдено повешенным тело мужчины. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины азиатской наружности обнаружено на улице 2-я Черногрязская. На вид ему было от 30 до 35 лет. Его направили в морг для установления причины смерти.

Сейчас сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося.