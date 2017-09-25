Черчесов вернул Кокорина в сборную России

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин попал в расширенный список футболистов сборной России, которой в октябре предстоит сыграть два контрольных матча с командами Южной Кореи и Ирана. Всего в списке 27 фамилий.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил расширенный список игроков, которые в октябре проведут два товарищеских матча против сборных Ирана и Южной Кореи. Состав появился на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Всего на сборы вызваны 27 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал", Тула), Андрей Лунев ("Зенит").

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – "Рубин", Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все - ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – "Зенит"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив"), Магомед Оздоев ("Рубин", Казань), Константин Рауш ("Кельн", Германия), Александр Самедов ("Спартак"), Евгений Чернов ("Тосно").

Нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба - "Зенит"), Федор Смолов ("Краснодар").

Обращает на себя внимание вызов в сборную Александра Кокорина, которого главный тренер национальной команды не брал в сборную на протяжении всего 2017 года. Таким образом, наставник россиян решил вернуть футболиста, являющегося сейчас лучшим бомбардиром РФПЛ, в команду.

Встреча с Южной Кореей пройдет 7 октября в Москве, а с Ираном – 10 октября в Казани. Подготовка к матчам начнется 2 октября в Новогорске.