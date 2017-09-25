Минск выразил Киеву протест из-за беспорядков у белорусского посольства

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Белоруссия выразила Украине протест в связи с акцией у посольства в Киеве, проведенной неустановленными лицами 23 сентября. Минск потребовал от Киева провести расследование и обеспечить безопасность дипмиссии.

Белоруссия выразила протест Украине из-за беспорядков у здания посольства в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского диппредставительства.

По данным посольства, у здания дипмиссии 23 сентября неизвестные устроили акцию антибелорусской направленности.

"Принимая во внимание, что участвующие в акции скрывали лица, вели себя нагло и агрессивно, использовали файеры, Посольство Республики Беларусь в Украине выразило протест украинской стороне", - говорится в сообщении.

Белорусская сторона также потребовала от украинских властей провести соответствующее расследование и обеспечить безопасность работы дипмиссии.