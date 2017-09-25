13:23, 25 сентября 2017

Туроператоры назвали страны, у которых проще получить "длинный" шенген

Теги:  Общество  туризм  визы  европа

По данным АТОР, визовые центры Франции, Чехии, Италии и Греции охотней всего выдают россиянам многократные длительные шенгенские визы. Труднее всего получить португальский, словенский и венгерский шенген.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала европейские страны, чьи визовые центры чаще всего выдают россиянам многократные длительные шенгенские визы.

Возглавили рейтинг Франция, Чехия, Италия и Греция. Стабильней и быстрей работает визовый центр Франции, минимальный набор документов требует Греция. Итальянский визовый центр – самый продуктивный с точки зрения сервиса обработки документов.

Сложнее всего получить шенгенскую визовом центре Португалии – турфирма должна подать документы вместе с туристом. В визовых центрах Венгрии и Словении подача документов на визу происходит одновременно с процедурой дактилоскопии, что затягивает процесс.

Читайте также:

Власти ЕС изменят дизайн шенгенской визы

Совет ЕС одобрил безвизовый режим с Грузией

Совет ЕС одобрил решение о предоставлении безвиза Украине

Брюссель настаивает на вхождении Румынии и Болгарии в зону Шенгена

Другие новости

В других СМИ