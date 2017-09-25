Путин и Назарбаев обсудили эффективность астанинского формата по Сирии

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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев во время телефонного разговора обсудили дальнейшие перспективы сирийского мирного урегулирования. При этом они отметили эффективность астанинского формата, который способствует "снижению накала противоборства".

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор. Лидеры обсудили дальнейшие перспективы сирийского мирного урегулирования в контексте итогов шестой международной встречи по Сирии, которая прошла в Астане с 14 по 15 сентября.

"Констатировано, что астанинский формат доказал свою эффективность, способствует снижению накала противоборства и улучшению гуманитарной ситуации в Сирии", - отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

Также Путин и Назарбаев затронули некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе, вопросы укрепления интеграции в высокотехнологичных отраслях промышленности. Кроме того, согласован график предстоящих контактов на различных уровнях.