В Москве стартовал "Инклюзивный фестиваль"
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Спектакли на языке жестов и мастер-классы для слабовидящих. Это и многое другое можно посетить в Москве в рамках "Инклюзивного фестиваля".
Как сообщил "ТВ Центр", фестиваль стартовал в понедельник в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Программа адаптирована для людей с ограниченными возможностями, чтобы каждый мог приобщиться к мировой художественной культуре, а также разглядеть в себе творческие способности и найти новых друзей. Вход на все мероприятия свободный.