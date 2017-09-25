Осужденная за похищение ребенка в Дедовске получила минимально возможный приговор

Теги: Уголовное дело приговор суд похищение подмосковье ребенок

Поставлена точка в громком деле о похищении младенца из больницы подмосковного Дедовска. Истринский городской суд признал Елену Спахову виновной. Её приговорили к пяти годам условно.

Заседание Истринского городского суда длилось не более трёх минут, рассказал "ТВ Центр". Судья озвучил лишь резолютивную часть приговора Елене Спаховой. Суд согласился с позицией гособвинения.

Максимальное наказание по уголовной статье "Похищение человека" – 12 лет лишения свободы. Прокурор настаивал на минимально возможном – пять лет лишения свободы условно, вероятно, с учетом того, что за все это время с ребенком ничего страшного не случилось.

С журналистами Елена Спахова предпочла не общаться и пресекла все вопросы, оттолкнув корреспондента.

Следствие установило, что в мае 2014 года Елена Спахова похитила из детского отделения дедовской больницы новорожденного. На такой шаг женщину подтолкнула собственная неудачная беременность. Спахова в этом же отделении лежала на сохранении, но стать мамой женщине было не суждено. Спахова познакомилась с медсёстрами, не вызывала подозрений. Прямо во время выписки, буквально за минуту до встречи с ожидающими родственниками, отчаявшаяся женщина схватила в отделении первого попавшегося малыша и вышла с ним на улицу.

"Днем 17 июня 2014 года Спахова, находясь на территории больницы, решила похитить новорожденного ребенка мужского пола из детского отделения лечебного учреждения и впоследствии выдать за своего, сообщив супругу, что это их совместный ребенок. При этом она безразлично относилась к своему деянию и не обладала информацией, что похищенный ею ребенок является лицом, оставшимся без попечения родителей", - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Елена Фокина.

Пропавшего Матвея, от которого, кстати, отказались биологические родители, искала полиция, искали волонтеры. Но – тщетно. Почти три года Спахова никому не показывала ребёнка. В том числе врачам. Егор – имя мальчика Спахова поменяла – был лишён наблюдения педиатра. Шокирующие обстоятельства вскрылись лишь в начале 2017-го, когда женщина попыталась оформить на ребёнка документы. Органы опеки у Спаховой мальчика изъяли.

Обвиняемая на время судебного процесса была помещена под домашний арест. Дело Елены Спаховой вызвало широкий резонанс. Ряд парламентариев и общественных деятелей выступили с инициативой не наказывать похитительницу ребёнка. Поскольку, как показало время, мальчик рос в благополучной семье, чего могло и не случиться с отказником при другом развитии событий. Елена Спахова просила суд вернуть ребёнка в ее семью. Мальчик сейчас воспитывается новыми приемными родителями. Супруг Елены подавал документы на усыновление Егора, но получил отказ. Это решение органов опеки, как и приговор суда, вряд ли смогут быть изменены.

Валерий Максимов, Станислав Ильин. "ТВ Центр"