В столице завершается программа модернизации городских роддомов

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На северо-востоке Москвы после капитального ремонта открылся родильный дом городской больницы №40. Его посетил Сергей Собянин. По словам мэра столицы, клиника станет одной из лучших, ведь теперь там есть всё, чтобы создать максимально комфортные условия для будущих мам и их малышей.

Триста тридцать четыре малыша выбрали именно этот родильный дом местом для появления на свет. Из заботливых рук врачей-акушерок новорожденные попали к мамам. Уже вместе – в уютную палату. В комфортных условиях есть все необходимые удобства. Как дома, отмечает "ТВ Центр".

"Поздравляю Вас с двойней! Первая двойня в этом роддоме. Как вам здесь условия, отношение врачей?", - поинтересовался у новоиспеченных родителей мэр Москвы Сергей Собянин.

"Как дома. Все условия созданы: тумбочки, шкафчики, туалет, душ комфортный, интерьер очень красивый", - рассказали они.

Бывший 5-й родильный дом сменил не только номер, но и статус. Современный акушерский стационар одновременно может принимать более 20 родов. С учетом онкологического профиля, есть и реанимационный блок, и диагностический. Сюда идут как в клинику с хорошей репутацией – к доктору. Шесть женских консультаций, гинекологическое отделение 40-й больницы, родильный дом – все это Центр женского здоровья. Здесь наблюдают будущих мам и уже состоявшихся, и вовремя помогают. Даже в самых сложных случаях.

Помимо оборудования для обследований в консультативно-диагностическом центре есть малая операционная и дневной стационар. Все для того, чтобы сохранить здоровье женщины. Здесь могут наблюдаться пациентки, в том числе беременные с онкопатологией со всей Москвы. Кабинет гематолога и онколога, терапевт и даже медицинский психолог. Дети, рожденные у пациенток с онкологическим профилем, здесь наблюдаются в течение трех лет. Чтобы отследить малейшие изменения в развитии, исключить наследственную предрасположенность, новорожденных обследуют и наблюдают.

"Главная задача катамнестического наблюдения – уменьшение степени отдаленных последствий у детей от матерей с онкопатологией, снижение вероятности инвалидизации у таких детей с детства. Кроме того мы наблюдаем детей от матерей с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом, недоношенных, маловесных, детей, которые прошли через реанимацию", - рассказала врач-педиатр, заведующая отделением катамнестического наблюдения за детьми с перинатальной патологией роддома ГКБ № 40 Зарета Эсмурзиева.

Здание ремонтировали с 2011 года. Сделали многое – заменили все системы, перепланировали помещение под современные медицинские стандарты и открыли свои двери 10 августа.

"Мы завершаем основную модернизацию родильных домов, вот закончили долгожданную реконструкцию роддома сороковой больницы, поставили новое современное оборудование, сделали более комфортным, более безопасным роддом и, надеюсь, что он будет один из самых лучших роддомов Москвы. Сороковая больница, она имеет онкологический профиль и этот роддом – единственный в России, который оказывает помощь больным с онкологией", - отметил Собянин.

Начеку и с новорожденными. Передовые технологии выхаживания недоношенных или не совсем здоровых малышей уже в действии. Как и новые виды родовспоможения.

Анастасия Мартынова, Максим Панкин и Сергей Давидяк, "ТВ Центр", Москва