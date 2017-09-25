Команды крупных компаний и госорганизаций сыграли в мини-футбол за "Кубок экологии"
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Команды крупных компаний и государственных организаций сыграли в мини-футбол в "Лужниках" в рамках турнира за "Кубок экологии".
Эти соревнования – одно из мероприятий Года экологии в России, сообщил "ТВ Центр". Они призваны пропагандировать здоровый образ жизни и занятия спортом на природных территориях. Организаторами турнира стали Министерство природных ресурсов и экологии и правительство Москвы.