15:10, 25 сентября 2017

Команды крупных компаний и госорганизаций сыграли в мини-футбол за "Кубок экологии"

Теги:  Спорт  правительство  футбол  экология  москва  россия

Команды крупных компаний и государственных организаций сыграли в мини-футбол в "Лужниках" в рамках турнира за "Кубок экологии".

Эти соревнования – одно из мероприятий Года экологии в России, сообщил "ТВ Центр". Они призваны пропагандировать здоровый образ жизни и занятия спортом на природных  территориях. Организаторами турнира стали  Министерство  природных ресурсов и экологии и правительство Москвы. 

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