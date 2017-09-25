Тело хоккеиста Толмачева пролежало в квартире больше месяца

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В Москве выясняют обстоятельства гибели известного вратаря сборной СССР по хоккею Виктора Толмачёва. Его тело было обнаружено накануне в квартире на Открытом шоссе. Следователи предполагают, что убить мужчину могла его дочь. Она задержана.

Свет в окнах квартиры Виктора Толмачева на третьем этаже горит, но внутри – никого, отмечает "ТВ Центр". Помещение опечатано еще три дня назад, а лампы, утверждают соседи, просто забыли выключить.

Пропажу 78-летнего соседа жители пятиэтажки заметили не сразу. В середине августа в подъезде жилого дома появился характерный неприятный запах. Приезжавшие по вызову коммунальщики обследовали даже подвалы, но ничего не нашли. Причину удалось установить лишь 22 сентября. В 9-й квартире полиция обнаружила тело мужчины. Смерть наступила в результате полученных ножевых ранений в грудь. Виктору Толмачеву было 78. Известен он, в первую очередь, как вратарь сильнейшей хоккейной команды Советского Союза – ЦСКА. В составе армейцев он пять раз становился чемпионом страны. Защищал Толмачев и ворота сборной.

"Один из мастеров советского хоккея. В составе ЦСКА он был длительное время. Многократный чемпион Советского Союза по хоккею. Ровный в отношениях с товарищами, и с тренером хорошие отношения. Я думаю, что это был мастер хоккея, который оставил заметный след в истории, прежде всего, своего клуба – ЦСКА", - рассказал хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР Александр Пашков.

В последние годы ветеран советского хоккея проживал один. С соседями общался редко. Его встречали в основном или во дворе, или в салоне своего старенького авто. Несмотря на преклонный возраст, и, как утверждают жители дома, пристрастие к горячительным напиткам, здоровье у бывшего спортсмена было отменным.

Следствию удалось установить, что мужчине нанесли несколько ножевых ранений. Причем сделала это, вероятней всего, родная дочь Толмачева.

"По версии следствия, женщина в неустановленный период времени не позднее 22 сентября 2017 года, находясь в квартире жилого дома по Открытому шоссе в городе Москве совместно со своим отцом, нанесла ему не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина 1939 года рождения скончался на месте", - отметила представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.

55-летнюю дочь Толмачева задержали. В полиции ей предъявили обвинение в убийстве. На время следствия женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Сидоренко, Мария Самойлова, Александр Медведев, Дмитрий Власов, "ТВ Центр"