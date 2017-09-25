Песков рассказал о минимальном влиянии правых партий на электорат в России

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В Кремле намерены внимательно следить за процессом формирования нового правительства Германии, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он отказался комментировать успешные результаты правой партии "Альтернатива для Германии" на парламентских выборах в ФРГ, так как это внутреннее дело этой страны.

В Кремле будут внимательно следить за процессом формирования нового правительства ФРГ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, происходящее в Германии представляет для Москвы особенный интерес, передает "Интерфакс".

"Мы внимательно наблюдаем за информацией, которая поступает из Германии, результаты анализируются. И когда будет формализована вся информация, президент даст соответствующую оценку", - сказал представитель Кремля.

"В целом блок Меркель победил на выборах, там еще предстоит формирование правительства. Мы будем очень внимательно отслеживать. Вы знаете, что Германия является очень важным партнером России в плане торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и поэтому, конечно, все, что там происходит, представляет для нас большой и особенный интерес", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Вместе с тем, Песков отказался комментировать успешные результаты правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на парламентских выборах в ФРГ. Он добавил, это внутреннее дело немцев. При этом он подчеркнул, что в России влияние политических сил подобного толка минимально, передает ТАСС. По его словам, "внутриполитическая партийная раскладка" является достаточно стабильной".

"Количество партий у нас огромное, но ресурс влияния на электорат партий, о которых вы говорили [правых партий], в нашей стране минимальный", - отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее стало известно, что по итогам выборов в Бундестаг, помимо блока Ангелы Меркель и её соперников социал-демократов во главе с Мартином Шульцем, впервые прошли правые - "Альтернатива для Германии".

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