Экс-глава "РусГидро" Дод освобожден из-под домашнего ареста

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Бывший глава "РусГидро" Евгений Дод и бывший главный бухгалтер Дмитрий Финкель, обвиняемые в незаконной растрате 73,2 миллионов рублей, выпущены из-под домашнего ареста, поскольку следователь не обратился с требованием о ее продлении. Однако обвинение с Дода не снято.

Бывший глава "РусГидро" Евгений Дод и бывший главный бухгалтер Дмитрий Финкель освобождены из-под домашнего ареста, предает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, срок действия меры пресечения истек, а следователь не обратился в суд с ходатайством о ее продлении. Однако обвинение с Дода не снято.

Согласно версии следствия, Евгений Дод он итогам 2013 года выписал себе премию в 353,21 миллиона рублей, неправомерно завысив ее размер. При этом премия должна была быть на 73,2 миллиона рублей меньше.

Дод не признал себя виновным, но при этом погасил причиненный, по мнению следствия, ущерб. После этого следователь согласился на изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.