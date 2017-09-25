Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

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Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Теперь он стал спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Врио Самарской области назначен Дмитрий Азаров.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин отправлен в отставку со своего поста. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Глава региона отправлен в отставку по собственному желанию. Еще одним указом Владимир Путин назначил Меркушкина специальным представителем президента России по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Ранее "Коммерсант" узнал, что в ряде российских регионов грядут отставки губернаторов. Самарская область была в их числе. Общее число субъектов, где, вероятно, сменится власть, приближается к десяти.

Николай Меркушкин с 1995 по 2012 годы был главой Республики Мордовия. Самарской областью он руководил с 12 мая 2012 года.

Дмитрий Азаров являлся членом Совета Федерации с 2014 года. С 15 октября 2010-го по 9 октября 2014-го он был главой Самары.