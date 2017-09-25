В Подмосковье пресекли незаконную продажу поддельного ботокса

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В Подмосковье пресечена незаконная деятельность по реализации поддельного ботокса.

Обыски прошли в Истринском и Люберецком районах, отметил "ТВ Центр". В обоих случаях оперативники задерживали курьеров, которые привозили в местные салоны красоты очередную партию подделок, получая за каждую более 100 тысяч рублей. Сколько всего товара было продано, еще только предстоит выяснить.

"В отношении злоумышленников, занимавшихся распространением изъятой продукции, за незаконное использование средств индивидуализации товаров и обращение фальсифицированных недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств возбуждены уголовные дела", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.