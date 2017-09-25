Путин и Рухани обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы

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Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Рухани обсудили важность полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий в ходе телефонного разговора. Также лидеры затронули тему сирийского урегулирования.

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани в ходе телефонного разговора отметили важность полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"В ходе обмена мнениями по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы отмечена важность полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий – как важного фактора в деле обеспечения региональной стабильности и безопасности", - отмечает пресс-служба Кремля.

Кроме того, лидеры затронули тему обстановки в Сирии. В частности, была дана высокая оценка итогам шестой Международной встречи в Астане, которая прошла с 14 по 15 сентября 2017 года, прежде всего в части формирования четырёх зон деэскалации.

"С обеих сторон выражена готовность к дальнейшим совместным усилиям в интересах достижения долгосрочного урегулирования сирийского кризиса, в частности путём укрепления сотрудничества стран-гарантов Астанинского процесса и продвижения политических переговоров под эгидой ООН в Женеве," – отметили в Кремле.

Также Путин и Рухани обсудили некоторые актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах и проблематику сотрудничества в формате Россия–Иран–Азербайджан.

Лидеры условились о дальнейших контактах.

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