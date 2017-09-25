ГИБДД изучает видео гонок на Bugatti и BMW X5 в Москве
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Столичная Госавтоинспекция заинтересовалась видео с гонками на иномарках Bugatti Veyron и BMW X5 по Кутузовскому проспекту. Водители элитных автомобилей грубо нарушает ПДД, играя в так называемые шашечки.
Московская Госавтоинспекция проверяет видео, на котором лихач на спорткаре Bugatti Veyron нарушает правила дорожного движения на Кутузовском проспекте, передает ТАСС.
Ранее в СМИ появилось видео, где водитель белой Bugatti Veyron хаотично перестраивается из ряда в ряд на оживленном участке шоссе. При этом лихач даже не включал поворотники. О водителе и владельце дорогостоящей машины ничего не известно.
Также сотрудники ГИБДД проверяют видео опасных гонок на BMW X5, которые лихачи тоже устроили на Кутузовском проспекте.
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