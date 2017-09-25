ГИБДД изучает видео гонок на Bugatti и BMW X5 в Москве

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Столичная Госавтоинспекция заинтересовалась видео с гонками на иномарках Bugatti Veyron и BMW X5 по Кутузовскому проспекту. Водители элитных автомобилей грубо нарушает ПДД, играя в так называемые шашечки.

Московская Госавтоинспекция проверяет видео, на котором лихач на спорткаре Bugatti Veyron нарушает правила дорожного движения на Кутузовском проспекте, передает ТАСС.

Наваливает по Кутузовскому на Bugatti Veyron �������� #copsandracers #bugatti #veyron #streetracing #streetrace Публикация от Cops & Racers ������������������������ (@copsandracers) Сен 23 2017 в 10:50 PDT

Ранее в СМИ появилось видео, где водитель белой Bugatti Veyron хаотично перестраивается из ряда в ряд на оживленном участке шоссе. При этом лихач даже не включал поворотники. О водителе и владельце дорогостоящей машины ничего не известно.

Также сотрудники ГИБДД проверяют видео опасных гонок на BMW X5, которые лихачи тоже устроили на Кутузовском проспекте.

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