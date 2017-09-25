Песков подтвердил телефонные переговоры Путина и Эрдогана

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Эрдоганом. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, стороны обсудили

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Да, разговор состоялся", - сказал он.

Ранее о разговоре Путина с Эрдоганом сообщил турецкий телеканал Akhaber. Также в понедельник российский лидер провел телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани, а также с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.