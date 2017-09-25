Атмосферное давление побило рекорд 1973 года в Москве
В понедельник в столице зафиксирован рекордно высокий уровень атмосферного давления. Его показатель составил 766.6 миллиметра ртутного столба. Последний раз такой высокий уровень атмосферного давления был достигнут в сентябре 1973 года.
В понедельник утром в столице зафиксировали рекордно высокий для сентября уровень атмосферного давления – 766,6 миллиметра ртутного столба. Об этом сообщает "Русская планета".
Последний раз такой высокий уровень атмосферного давления зафиксировали в сентябре 1973 года. Его показатель составил 766,1 миллиметра ртутного столба. По данным синоптиков, высокий уровень давления также будет сохранятся во вторник и среду.
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