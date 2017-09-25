Атмосферное давление побило рекорд 1973 года в Москве

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В понедельник в столице зафиксирован рекордно высокий уровень атмосферного давления. Его показатель составил 766.6 миллиметра ртутного столба. Последний раз такой высокий уровень атмосферного давления был достигнут в сентябре 1973 года.