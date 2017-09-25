Турция закроет границу с Иракским Курдистаном в ответ на референдум

Теги: В мире ирак турция референдум курды эрдоган

Анкара намерена закрыть границу с курдской автономией Ирака и прекратить транзит ее нефти в ответ на проведение в этом регионе референдума о независимости. Об этом заявил президент Турции Эрдоган.

Анкара закроет границу с Иракским Курдистаном в ответ на референдум о независимости. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает "МИР24".

"Сейчас граница закрыта для прохода со стороны Ирака, на этой неделе мы обнародуем наши дальнейшие шаги, полностью перекроем границу", - сказал он. Турция также рассмотрит вопрос о прекращении транзита нефти из Курдистана.

Эрдоган указал, что плебисцит может привести к новому конфликту в регионе, так как в Северном Ираке, кроме курдов, живут арабы и туркмены, которые вряд ли согласятся на контроль одной группы.

Курдистан имеет статус широкой автономии, который юридически закреплен в конституции Ирака. Несмотря на это, Багдад выступает против отделения курдов, поскольку на их территориях добывают около 60 процентов всей иракской нефти. Протест референдуму выразили Турция и Иран, где также проживает внушительное количество курдов.

Читайте также:

Песков подтвердил телефонные переговоры Путина и Эрдогана

В Ираке проходит референдум о независимости Курдистана