Кадыров рассказал Лукашенко о своей мечте

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Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что мечтал о личной встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом он заявил на встрече с главой белорусского государства в Минске.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске рассказал о своей мечте, пишет "Ридус".

"Я, можно сказать, мечтал о личной встрече с вами. Потому что все эти годы, как вы только что сказали, мы чувствовали и чувствуем поддержку. На Кавказе вас очень сильно уважают, любят за вашу однозначную позицию", - сообщил Кадыров.

В свою очередь, президент Белоруссии ответил, что мечтает сотрудничать с Чечней. "Мы хотели бы не только сотрудничать с Грозным, но с вами вместе работать и на Кавказе, что касается экономических отношений. Мы спокойно можем там строить совместные предприятия, создавать совместные высокотехнологичные продукты, торговать в вашем регионе не только на юге, но и на севере", - подчеркнул Лукашенко.

Кадыров прибыл утром в понедельник в Минск по приглашению Лукашенко. В графике поездки: встречи с Лукашенко и премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым, а также посещение крупного промышленного предприятия.

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