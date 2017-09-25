Чемпионка по фитнес-бикини погибла в ДТП под Курском

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В серьезной аварии под Курском погибла чемпионка по фитнес-бикини Диана Позднякова. За два года она неоднократно занимала первые места на соревнованиях, а также впоследствии стала тренером и готовила других спортсменов.

Чемпионка нескольких российских регионов по фитнес-бикини Диана Позднякова погибла в аварии под Курском. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на президента Белгородской федерации бодибилдинга Сергея Алиева.

"Ночью в страшном ДТП погибла наша спортсменка Диана Позднякова, которая накануне выступала на соревнованиях в Липецке и стала чемпионкой региона по фитнес-бикини", - сказал Алиев.

По его словам, за два года Позднякова неоднократно занимала первые места на соревнованиях, а также впоследствии стала тренером и готовила других спортсменов. Алиев отметил, что Белгородская федерация бодибилдинга проведет турнир памяти спортсменки 8 октября.

Ранее сообщалось, что в Горшеченском районе Курской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли пять человек, еще двое были госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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