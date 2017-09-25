Минобороны опровергло сообщения об атаке на позиции СДС в Сирии

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что сообщение агентства Reuters, согласно которому, авиация ВКС якобы нанесла удар по позициям сирийской оппозиции, не соответствует действительности. По его словам, удары наносятся только по выявленным огневым точкам ИГ.

Министерство обороны России опровергло сообщения об ударе по отрядам так называемых Сирийских демократических сил (СДС) в районе Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

"В ходе операции сирийских войск по уничтожению последнего плацдарма ИГ (деятельность террористической организации запрещена на территории России, - прим. ред.) в Дейр-эз-Зоре авиация ВКС России наносит точечные удары по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам объектам террористов", - отметил Конашенков.

По его словам, удары наносятся по выявленным огневым точкам ИГ, ведущим обстрелы позиций сирийских войск, а также по выдвигающимся из тыловых районов резервам террористов.

Так в российском оборонном ведомстве отреагировали на распространенную ранее агентством Reuters информацию, согласно которой, российские самолеты якобы нанесли удар по позициям СДС.

Также генерал подчеркнул, что российские "беспилотные средства и разведка, круглосуточно действующие в районе Дейр-эз-Зора не фиксируют каких-либо боестолкновений боевиков СДС в арьергарде террористов ИГ".

"Особенно это касается районов углеводородных месторождений в провинции, где боевики ИГ сейчас оказывают ожесточенное сопротивление наступающим сирийским войскам", - подчеркнул он.