В АТОР назвали страны, в которых проще всего получить шенген

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В визовых центрах Италии, Греции, Франции и Чехии россиянам проще всего получить шенгенскую визу, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В Ассоциации туроператоров России рассказали, в каких странах россиянам проще всего получить шенгенскую визу, пишет Газета.ru. По мнению АТОР, визовые центры Италии, Греции, Франции и Чехии работают оперативнее других.

Греция является страной, где для получения визы необходимо минимальное число документов. Испания часто выдает россиянам визу сроком на год или более.

Антирейтинг возглавили центры Венгрии и Словакии. При подаче документов на визу в эти страны нужно пройти дактилоскопию, что затягивает процесс. Неудобный процесс подачи документов на визу в Португалию — в центре заявитель должен присутствовать лично.