ФАС определила самые частые нарушения в сфере ЖКХ

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Федеральная антимонопольная служба определила самые частые нарушения в сфере ЖКХ. В частности, при рассмотрении жалоб ФАС России выявляет многократные нарушения, когда хозяйствующие субъекты уклоняются или отказывают от заключения договоров в сферах теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения.

При рассмотрении жалоб Федеральная антимонопольная служба России выявила многократные нарушения в сфере ЖКХ, когда хозяйствующие субъекты уклоняются или отказывают от заключения договоров в сферах теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения, пишет Газета.Ru.

"Такие действия препятствуют развитию предпринимательской деятельности, в том числе малого и среднего бизнеса, ограничивают права компаний, которые уже осуществляют деятельность, а также ставит под угрозу надежность и качество теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для потребителей", - отметил замруководителя ФАС Виталий Королев.

Другой блок нарушений антимонопольная служба выявила в действиях органов власти. Так, для получения тарифа компания предоставляет в региональный тарифный орган документы и материалы, перечень которых является исчерпывающим и определен законодательством. Если организация предоставила полный комплект документов в установленный законодательством срок, орган регулирования не вправе принять решение об отказе.

Еще один распространенный вид нарушений - это не проведение органами местного самоуправления конкурсов по отбору управляющих организаций.

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