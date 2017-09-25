В Кремле рассказали о тематике разговора Путина с Эрдоганом

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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким лидером Реджепом Эрдоганом сирийскую проблематику. Как сообщили в Кремле, главы государств отметили важность тесной координации усилий двух стран по урегулированию в Сирии.

Президент России Владимир Путин обсудил сирийскую проблематику с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

"Предметно обсуждена сирийская проблематика, в том числе в свете положительных итогов, достигнутых в ходе шестой Международной встречи по Сирии в Астане 14–15 сентября. Подчеркивалось, что создание четырех зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике открывает путь к прекращению гражданской войны и политическому урегулированию кризиса на основе принципов суверенитета и территориальной целостности страны", - говорится в сообщении пресс-службы.

Главы государств отметили важность тесной координации усилий двух стран на сирийском направлении. Президенты также затронули вопросы развития двусторонних отношений. Путин и Эрдоган условились продолжить обстоятельный обмен мнениями по региональной и двусторонней повестке в рамках рабочей встречи в Анкаре 28 сентября.

Ранее о телефонном разговоре двух президентов сообщило турецкое телевидение. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин также обсудил сирийскую проблематику по телефону с лидерами Ирана и Казахстана.