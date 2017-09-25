Пьяный мужчина покусал полицейского в центре Москвы

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В центре столицы нетрезвый мужчина укусил полицейского во время задержания. Инцидент произошел вечером в пятницу. Мужчине предъявили обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Пьяный мужчина укусил полицейского во время задержания в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На улице Серафимовича мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, укусил за руку сотрудника полиции во время задержания", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел вечером в пятницу. Мужчине предъявили обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". В настоящее время обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.

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