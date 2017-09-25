Роспотребнадзор напомнил о праве получить деньги за невозвратный билет

Теги: Общество роспотребнадзор задержка авиакомпания билет

Роспотребнадзор напомнил пассажирам об их правах в связи с многочасовыми задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". В частности, в таких случаях пассажир имеет право отказаться от полета, и такой отказ считается вынужденным. В данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся невозвратным.

Роспотребнадзор в связи с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" напомнил пассажирам о возможности отказаться от полета и получить свои деньги за невозвратный билет. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

В случае задержки рейса время ожидания отправления рейса начинается со времени его отправления, указанного в билете.

"При задержке рейса пассажир имеет право на отказ от полета. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным", - напомнили в Роспотребнадзоре.

Кроме этого, пассажир имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Человек вправе обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес в связи с задержкой рейса (например, сорвалась экскурсия).

Росавиация ранее сообщила, что начала внеплановую проверку "ВИМ-Авиа". Генпрокуратура внесла представление в адрес авиакомпании устранить нарушения, выявленные в ходе проверки.

Читайте также:

"ВИМ-Авиа" оплатила топливо до конца понедельника

В "Домодедово" отказались обслуживать "ВИМ-Авиа" в долг

Рейсы компании "ВИМ-авиа" снова задерживаются

Роспотребнадзор предупредил туристов о сибирской язве в Италии