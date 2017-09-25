Полиция задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте в Лондоне
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Полицейские задержали седьмого подозреваемого в причастности к теракту в лондонском метро. Им оказался 20-летний мужчина. В настоящее время задержанный доставлен в изолятор на юге Лондона и содержится под стражей.
Британская полиция задержала седьмого подозреваемого в причастности к теракту в метро Лондона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Скотланд-Ярда.
"Седьмой подозреваемый был задержан в рамках расследования теракта – это 20-летний мужчина. Арест был произведен около 06:00 местного времени в понедельник. Задержанный доставлен в изолятор на юге Лондона и содержится под стражей", - говорится в сообщении.
Ранее британские власти предъявили обвинения 18-летнему Ахмеду Хассану в причастности к теракту. Кроме того, в настоящее время трое подозреваемых остаются под стражей в полиции, а еще трое - отпущены без предъявления обвинений.
Взрыв самодельной бомбы на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона произошел утром 15 сентября. Полиция признала инцидент терактом. В результате взрыва пострадали 29 человек.
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