Полиция задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте в Лондоне

Теги: полиция Теракт взрыв великобритания бомба лондон

Полицейские задержали седьмого подозреваемого в причастности к теракту в лондонском метро. Им оказался 20-летний мужчина. В настоящее время задержанный доставлен в изолятор на юге Лондона и содержится под стражей.

Британская полиция задержала седьмого подозреваемого в причастности к теракту в метро Лондона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Скотланд-Ярда.

"Седьмой подозреваемый был задержан в рамках расследования теракта – это 20-летний мужчина. Арест был произведен около 06:00 местного времени в понедельник. Задержанный доставлен в изолятор на юге Лондона и содержится под стражей", - говорится в сообщении.

Ранее британские власти предъявили обвинения 18-летнему Ахмеду Хассану в причастности к теракту. Кроме того, в настоящее время трое подозреваемых остаются под стражей в полиции, а еще трое - отпущены без предъявления обвинений.

Взрыв самодельной бомбы на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона произошел утром 15 сентября. Полиция признала инцидент терактом. В результате взрыва пострадали 29 человек.

Читайте также:

Подозреваемому по делу о теракте в Лондоне предъявили обвинения

Задержан третий подозреваемый по делу о теракте в лондонском метро

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в метро Лондона

Число пострадавших при взрыве в метро Лондона достигло 29 человек