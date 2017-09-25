Лавров рассказал о скорой ликвидации терроризма в Сирии

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Положительная динамика ситуации в Сирии обнадеживает, заявил глава МИД Росссии Сергей Лавров на приеме по случаю мусульманского Нового года. По его словам, в Арабской республике созданы все условия для скорейшей и полной ликвидации террористического очага.

В Сирии созданы условия для скорейшей и окончательной ликвидации террористического очага. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

По его словам, положительная динамика развития ситуации в Сирии обнадеживает. В четырех зонах деэскалации "существенно снижен уровень насилия, начинается восстановление разрушенных объектов". Слова министра прозвучали на приеме по случаю мусульманского Нового года.

Лавров также сообщил, что Москва приветствует усилия Саудовской Аравии по объединению сирийской оппозиции перед новым раундом переговоров с правительством.

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